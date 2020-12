Buvons québécois!

J’ai envie de nous lancer un défi pour le temps des Fêtes : celui de lever notre verre aux produits alcoolisés québécois afin de se régaler tout en encourageant notre économie locale. Imaginez si chacun de nous achetait une, cinq, dix bouteilles québécoises !

Bien sûr, la modération ayant bien meilleur goût, loin de moi l’idée de prôner l’abus d’alcool, mais comme, chaque année, les Québécois consomment environ 50 millions de litres d’alcool pendant le temps des Fêtes (oui, oui, vous avez bien lu), pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et acheter des produits alcoolisés québécois ?

Un secteur en plein essor

Vin rouge, blanc, nature, mousseux, rosé, bière, vodka, rhum, cidre de glace ou de feu, hydromel, cassis, crème de menthe, caribou, coolers, whiskey, on a tout au Québec pour trinquer : des saveurs délicieuses et une diversité pour plaire à tous les palais.

Ce sont plus de 800 produits québécois offerts à la SAQ et chez plusieurs marchands.

Qui plus est, cette industrie est souvent portée à bout de bras par une génération de jeunes entrepreneurs visionnaires et travaillants. Nos alcools gagnent des prix à l’international et sont maintenant produits en grande quantité.

C’est un réflexe que nous devons développer et qui deviendra la norme à moyen terme, un peu à l’image de nos fromages. En 2020, il est normal d’acheter une pâte ferme québécoise, mais, il y a vingt ans, le Pied-de-Vent des îles de la Madeleine était le summum de l’exotisme.

Le défi : #Je bois québécois à Noël !

La bonne nouvelle est que le mouvement est déjà enclenché : pour le premier exercice financier 2020-2021, les ventes liées à l’ensemble des produits alcoolisés québécois ont crû de plus de 40 %.

Soyons chauvins. Pendant le temps des Fêtes, buvons à notre santé. À la fierté de nos produits québécois. Changeons nos habitudes, buvons, achetons et offrons-nous le plaisir de festoyer bleu !