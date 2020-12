BERGER, Réginald



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Réginald Berger, un homme aimant, généreux et créatif, survenu à Laval, le 28 novembre, à l'âge de 79 ans, natif de Saint-Épiphane son bas du fleuve adoré.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Hervieux, ses filles Chantal (Normand Roberge), Martine (Richard Verdon) et son petit-fils Alexandre Roberge, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.En raison, du COVID et de la situation actuelle, une cérémonie se tiendra ultérieurement (laissez-nous votre courriel sur le site de la Coopérative funéraire du Grand Montréal dans l'espace témoignage pour qu'on puisse vous rejoindre en temps et lieu).La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur dévouement et les soins apportés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval./faire-un-don-maison-soins-palliatifs-lavalcfgrandmontreal.com