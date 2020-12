CARDINAL, Jean-Denis

"Johnny"



Le 19 novembre 2020 est décédé, à l'âge de 88 ans, monsieur Jean-Denis Cardinal, veuf de Mme Mariette Vernier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Roseline) et Serge, ses petits-enfants, Françoise (Josue) et Arnault (Noémie), sa nièce Ginette, qui a particulièrement pris soin de lui ces dernières années, plusieurs nièces et neveux, ainsi que d'autres parents et amis.La famille tient à remercier ses amis et le personnel de la Résidence Le Savignon de Lachine pour l'assistance et les services rendus qui lui ont grandement simplifié les dernières années de sa vie.Compte tenu de la situation liée à la pandémie de covid-19, il n'y aura pas de rassemblement ou de cérémonie.Au lieu d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don in memoriam à l'organisme de charité de votre choix ou à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.comment-nous-aider/faites-un-don/)