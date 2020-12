FORGET, Normand



La famille de Normand Forget a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 18 novembre 2020 à Montréal à l'âge de 89 ans. Né à Montréal, il était le fils de feu Émile M. Forget et de feu Blanche Grenier, et le conjoint de feu Cécile Gagnon.Il laisse dans le deuil sa famille des 36 dernières années, les Gagnon Poulin, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 5 décembre 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.En raison des circonstances, un nombre de personnes limité pourra y assister, dans le respect des mesures sanitaires actuelles.