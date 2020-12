LAFONTAINE, Jeannot



Le 20 novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jeannot Lafontaine.Il laisse dans le deuil ses filles Sophie, Cathlyn (Denis) et Karine (Martin), ses petits-enfants Benjamin, Océanne, Léo, Anaïs et Charles, son frère Bernard et sa belle-soeur Colombe. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur et de l'AVC.www.salondemers.com