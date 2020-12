Courte piste : Florence Brunelle gravit rapidement les échelons

(Sportcom) – Tout comme elle le fait sur la patinoire, Florence Brunelle avance vers ses objectifs à vitesse grand V. Moins d’un an après avoir remporté un total de quatre médailles aux Jeux olympiques de la Jeunesse et aux Championnats du monde junior, la patineuse de 16 ans est parvenue à se tailler une place au sein de l’équipe nationale.

Récemment revenue d’Halifax où elle a participé à son premier camp « officiel » en tant que membre à part entière de l’équipe canadienne senior de patinage de vitesse sur courte piste, la Trifluvienne s’est dite heureuse d’avoir pu chausser les patins en compagnie de ses nouvelles coéquipières.

«Ça s’est très bien passé! Ça faisait un petit moment que nous n’avions pas eu d’entraînement sur glace et c’était très agréable de patiner. Je m’entraînais avec elles depuis juillet, alors ce n’est rien de très nouveau, mais maintenant que je suis officiellement dans l’équipe, on peut voir les choses à plus long terme et se créer des objectifs ensemble», a indiqué Brunelle lorsque jointe par Sportcom.

Débordante d’ambition, la jeune patineuse voit grand pour les années à venir. Elle se dit d’ailleurs choyée de pouvoir compter sur des coéquipières comme Kim Boutin, qui compte parmi les meilleures au monde dans la discipline.

«J’apprends beaucoup d’elles, surtout dans leurs habitudes et leur entraînement, a noté la jeune athlète. Ce sont des exemples à suivre et pas juste sur la glace. Tout ce qu’elles font, c’est pour atteindre leurs objectifs et je veux m’imprégner de ça.»

Les Mondiaux en mars

Il n’est toutefois pas question de précipiter quoi que ce soit pour l’espoir olympique, qui admet être en processus d’apprentissage.

«Je suis encore très jeune et j’apprends encore à me connaître, a-t-elle dit. Physiquement, ça se passe très bien, mais sur le plan technico-tactique, je dois apprendre encore plus. Je prends tous les conseils qui passent et j’avance tranquillement vers mes objectifs.»

Au cours des prochaines semaines, Brunelle profitera d’un congé bien mérité pour la pause des Fêtes. Elle poursuivra ensuite sa préparation en vue de la seule compétition restante au calendrier international, soit les Championnats du monde de Dordrecht, aux Pays-Bas, prévus du 5 au 7 mars.