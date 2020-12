COVID-19: record au Québec, l'Alberta sous pression

La COVID-19 a continué son avancée implacable dans les quatre provinces les plus touchées du pays, mercredi, au point de fracasser un record au Québec et d'amener l'Alberta à se préparer au pire.

Avec 1514 nouveaux cas et 43 décès, la Belle Province a affiché son pire bilan quant au nombre d'infections détectées en 24 heures depuis le début de la pandémie.

Dans la foulée, le gouvernement Legault marchait sur des œufs, sans se prononcer sur le sort des festivités de Noël, qui risquent fort d'être finalement interdites si jamais les cas continuent de grimper.

Hôpitaux de campagne

Ce triste bilan québécois a cependant été éclipsé par les chiffres qui ont émané de l'Alberta, où 1685 cas et 10 décès ont été recensés, malgré une population deux fois plus petite. L'Ontario, lui, a franchi le cap des 1700 infections pour une sixième journée de suite avec 1723 cas et 35 décès.

Incapable de juguler la pandémie qui gagne du terrain à une vitesse vertigineuse depuis des semaines, la principale province des Prairies compte maintenant un nombre de personnes hospitalisées qui se rapproche de celui du Québec.

Selon des médias locaux, le gouvernement albertain a approché Ottawa et la Croix-Rouge pour obtenir du matériel, incluant des hôpitaux de campagne, afin de faire face à d'éventuels débordements de ses centres hospitaliers, une situation qui n'est pas sans rappeler celle vécue au Québec lors du printemps. La chaîne CBC a précisé que quatre hôpitaux ont été réclamés, soit deux au fédéral et deux à la Croix-Rouge.

Le premier ministre Jason Kenney a assuré qu'il s'agit là d'un «signe de planification responsable» afin de faire face au pire scénario possible. «Nous espérons que nous n'aurons pas besoin de faire appel à cette capacité supplémentaire», a-t-il laissé entendre alors que, déjà, des chirurgies sont reportées dans certains hôpitaux en raison de la pression exercée par la COVID-19 sur les équipes médicales.

La Colombie-Britannique aussi

La voisine de l'Alberta, la Colombie-Britannique, a aussi lancé un appel à l'aide à la Croix-Rouge mercredi, dans la foulée de l'annonce de 834 nouvelles infections dans la province, en plus de 12 décès.

La demande vise cependant à obtenir des renforts en logistique. «Ce sont des gens qui font de l'appui logistique, qui aident à organiser les choses et à envoyer les ressources au bon endroit, au bon moment [...]. La Croix-Rouge a beaucoup d'expérience là-dedans», a affirmé la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, selon des propos relayés par Global News.

Le Nunavut déconfiné

Sur le plan des bonnes nouvelles, le Nunavut est sorti de son confinement de deux semaines, mercredi, à l'exception d'Arviat, épicentre de la pandémie sur ce territoire.

Dans son cas, la petite communauté, où se concentrent les 11 cas recensés mercredi, demeurera sous l'ordre de confinement le temps de laisser la poussière retomber.

Au total, le Canada a cumulé 6316 nouveaux cas et 116 décès, pour un total de 389 783 Canadiens qui ont officiellement contracté le virus à ce jour, incluant 12 327 patients qui sont décédés.

La situation au Canada:

Québec: 145 062 cas (7084 décès)

Ontario: 119 922 cas (3698 décès)

Alberta: 61 169 cas (561 décès)

Colombie-Britannique: 34 728 cas (469 décès)

Manitoba: 17 384 cas (342 décès)

Saskatchewan: 8982 cas (53 décès)

Nouvelle-Écosse: 1332 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 514 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 339 cas (4 décès)

Nunavut: 193 cas

Île-du-Prince-Édouard: 72 cas

Yukon: 46 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 389 783 cas (12 327 décès)