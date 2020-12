RANCOURT, Jacques



À St-Eustache, le 22 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé M. Jacques Rancourt, époux de Claudette Paré.Il laisse également dans le deuil sa mère Hénédine Turmel (feu Émile Rancourt), son fils Martin (Alexa Davis), ses petites-filles Emma et Leia, ses soeurs et frères Marthe (Denis Gamache), Suzanne, Germain (Lise Nolet), Pauline, Luc (Colombe Gourde), Daniel, Lucette (feu Dave Powell), Louisa, Céline (Jean-Yves Savard) et Manon (Jean-Marc Bégin), ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Guy (Andrée), Renette, Louis (Agathe Tremblay), Roch (Fernanda Prince), Micheline (Marcel Gagné), Rénald Cossette ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes et de nombreux amis et amies.Jacques était aussi le frère de feu Brigitte.La famille recevra les condoléances le jeudi 10 décembre de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, QC.450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Saint-Eustache ou au Domaine de l'Hirondelle.Claudette et Martin remercient le personnel de l'Hôpital de St-Eustache pour leur professionnalisme et les soins prodigués à Jacques lors de son séjour aux soins intensifs.