LÉONARD, née LABONTÉ

Jeannine



À St-Jovite, le samedi 28 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeannine Léonard née Labonté, épouse de M. Fernand Léonard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jeannine (Marc), Jacynthe, Alain (Nathalie) et Martin (Lisette), ses petits-enfants, Philippe, Mathieu, Olivier, Jean, Manuel, Benjamin, Thierry, Alexie, Cédric, Arianne, Sophie, Marcus et Louka, ses 18 arrière-petits-enfants, sa soeur Fernande, son frère Yvon (Lianne), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Jovite, 940 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Qc, J8E 3J8, Canada, le samedi 5 décembre 2020 à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Mont-Tremblant pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides./fondationmedicale/