Les Alouettes remercient Slowik

La saison 2020 des Alouettes a été annulée il y a plusieurs mois, mais ça n’empêche pas le directeur-général Danny Maciocia de procéder déjà à des mouvements de personnel chez ses entraîneurs. Dans les derniers jours, il a montré la porte au coordonnateur défensif Bob Slowik.

Le contrat de Slowik se terminait à la fin de la saison 2020.

À la fin de la dernière campagne, l’Américain avait obtenu un nouveau contrat. À ce moment-là, la vente de l’équipe n’était pas encore conclue et les Alouettes n’avaient pas encore embauché Mario Cecchini et Danny Maciocia aux postes respectifs de président et de directeur-général.

La défensive de Slowik a été la pire de la LCF contre la passe en 2019. Elle a terminé dernière alors qu’elle a accordé 5690 verges, soit une moyenne de 316,1 par match, à l’adversaire.

Au sol, les Alouettes ont terminé sixièmes du circuit canadien avec 1886 verges, soit 104,8 par rencontre, aux formations adverses.

Plus de détails à venir...