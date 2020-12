Les Raptors ne chercheront pas d’excuse

Installés à Tampa pour la prochaine saison de la NBA, les Raptors de Toronto comptent bien garder leur concentration et demeurer une menace pour les autres équipes du circuit.

La seule formation canadienne de la NBA n’a en effet jamais obtenu les autorisations nécessaires pour accueillir des clubs américains en sol canadien, la frontière étant actuellement fermée en raison de la pandémie de COVID-19.

Se tournant vers l’Amelia Centre, soit le domicile du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Raptors ne sont pas encore totalement installés en Floride. En effet, le camp d’entraînement a actuellement lieu à l’université Saint Leo, et ils s’entraîneront dans une salle de bal d’hôtel modifiée pendant toute la campagne.

Mais l’entraîneur-chef Nick Nurse ne s’inquiète pas. Il sait que l’organisation fera tout en son pouvoir pour rendre le séjour confortable pour tous.

«Quand les gens s'inquiètent pour ce genre de choses ou sont anxieux, je dis toujours: "Les Raptors sont une organisation de première classe et font toujours bien les choses", a dit Nurse mercredi, selon le réseau Sportsnet.

«J’imagine qu’ils vont nous donner un bon endroit pour habiter, un bon endroit pour s’entraîner, un bon endroit pour soulever des poids, un bon endroit pour se rencontrer et toutes les choses dont nous avons besoin pour réussir. Je pense que tout ira très bien.»

Avec le sourire

Malgré ces embûches, Nurse s’est donné un défi bien précis: s’assurer que les joueurs gardent le moral. Ce sera la seule façon d’aller de l’avant, selon lui.

«Vous savez que je n'hésite pas à vous dire à quel point j'aime être à Toronto – c'est notre ville, c'est notre équipe et notre organisation. Pour être honnête, il y a beaucoup de mauvais sentiments à devoir partir. Ce n'est pas facile. Tout ce qui est nouveau et différent semble étrange pendant un moment.»

«[Mais] je ne cherche pas à trouver des excuses et je vais me mettre au travail et nous nous attendons à jouer à un très haut niveau. Nous allons faire de notre mieux pour nous concentrer à devenir la meilleure équipe de basketball possible. Et nous allons le faire tout d’abord en acceptant où nous sommes. Avec un sourire au visage et en se levant du bon côté du lit, avec une attitude positive.»