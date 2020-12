L’OMS recommande le port du masque dans les lieux fermés sans aération adéquate

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande mercredi la généralisation du masque anti-Covid dans les établissements de soin, et de le porter dans les lieux fermés ne disposant pas d’aération adéquate dans les régions à forte transmission.

Il s’agit de la quatrième actualisation des recommandations de l’OMS sur le port du masque depuis le début de la pandémie.

Cette fois, « les principaux changements (...) sont une plus large utilisation des masques dans les établissements de soins de santé et des précisions sur l’utilisation des masques non médicaux pour le grand public », a indiqué l’OMS.

Les nouvelles recommandations s’appliquent dans les zones où il y a un cluster ou une transmission communautaire du virus SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19.

Dans ces circonstances, « l’OMS conseille au grand public de porter un masque non médical à l’intérieur (par exemple dans les magasins, les lieux de travail partagés, les écoles) ou à l’extérieur, lorsqu’une distance physique d’au moins un mètre ne peut être maintenue ».

Et de préciser : « À l’intérieur, à moins que l’aération n’ait été jugée adéquate, l’OMS conseille au grand public de porter un masque non médical, peu importe si une distance physique d’au moins un mètre peut être maintenue ou pas ».

Par ailleurs, l’agence spécialisée de l’ONU recommande de ne pas utiliser de masque avec des valves, qui, comme les visières transparentes, protègent nettement moins que les masques classiques, et de ne pas porter de masque pendant une activité physique intense.

Les experts de l’organisation appellent également à sa plus large utilisation dans les établissements de soins de santé, en particulier dans les régions en proie à des clusters ou à une transmission communautaire.

Dans ces cas, l’OMS recommande « le port du masque pour tous (personnel, patients, visiteurs, prestataires de services et autres) au sein des établissements de santé (y compris dans les niveaux de soins primaires, secondaires et tertiaires; les soins ambulatoires; et les établissements de soins de longue durée) ».

Le port du masque est également recommandé pour les patients hospitalisés lorsqu’une distance physique d’au moins un mètre ne peut être maintenue ou lorsque les patients sont en dehors de leur zone de soins.