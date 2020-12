«Ma fille, mon miroir», est-ce que c’est vrai?

Ma fille unique vit avec moi depuis le départ de son père alors qu’elle avait 14 ans. C’est sur moi que repose sa sécurité, puisqu’il n’a plus jamais donné de nouvelles. Rendue à 27 ans, c’est encore sur moi qu’elle compte, puisqu’elle habite avec moi sans payer de loyer, qu’elle mange ma cuisine sans envie d’apprendre et qu’elle accepte mes cadeaux sans me rendre la pareille. Non pas que je veuille qu’elle se sente coupable, mais j’apprécierais qu’elle reconnaisse ce que je fais pour elle.

Au lieu de ça, elle dépense pour des vêtements, elle investit dans une voiture de l’année et sort avec ses amies (avant la COVID), au moins deux fois par semaine. Mais moi, sa mère, je n’ai droit à aucun bénéfice pour ma générosité. Et au-dessus de ça, elle passe son temps à se plaindre des malchances qui lui font perdre un emploi après l’autre, sans que jamais elle ne se soucie du lendemain, puisque maman est là pour y voir.

Quand je lui demande comment elle entrevoit son avenir, elle est incapable de répondre. Selon elle, ce qui lui arrive relève du hasard. Elle n’y est pour rien. Si ce n’est le fait qu’elle n’a jamais connu son père, et que ça doit la handicaper. Autrement dit, elle me remet sur le dos ce qui va mal dans sa vie et prend le crédit pour ce qui va bien.

Moi qui souhaitais briser la chaîne du malheur familial rattaché à la mère, on dirait que j’ai raté mon coup. J’aime ma fille, mais Bon Dieu, que j’aimerais qu’elle considère ce que je fais pour elle comme un cadeau et non comme un dû !

Anonyme

Je vous dirai d’abord que vous n’allez pas régler le problème de votre fille à sa place. Elle porte une partie de la responsabilité de ses pertes d’emploi, et vous devez le lui signaler, justement pour la responsabiliser. Mais vous êtes aussi responsable du fait qu’elle dépose sur vos épaules le soin de la sécuriser, puisque vous acceptez de la loger et de la nourrir gratuitement, peut-être même avec un certain soulagement ?

Au risque de vous ébranler, pourquoi votre fille vous récompenserait-elle pour ce que vous faites pour elle, alors que vous le faites pour vous faire plaisir à vous ? Peut-être pour ne pas vous retrouver seule, sans penser une seconde au devoir d’enseignement qui incombe à un parent responsable ?

Il est temps de lui facturer un loyer et de lui demander de participer aux tâches ménagères pour qu’elle prenne conscience de leur importance dans la vie de tout être humain. Sans parler du retard qu’elle a accumulé, un peu par votre faute, sur tous les plans de prise de responsabilité d’un adulte. Si vous ne voulez pas qu’elle vous en veuille à mort quand elle le réalisera, il est plus que temps d’agir.