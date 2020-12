Novacap acquiert l’entreprise montréalaise Logibec

La firme de placements québécoise Novacap a annoncé mercredi l’acquisition en partenariat avec Investissement Québec de Logibec, une entreprise basée à Montréal et spécialisée dans les logiciels de soins de santé.

La transaction dont les détails n’ont pas été divulgués ramène ainsi l’entreprise fondée en 1982 sous propriété canadienne.

«Novacap s'est donné comme mission de favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation ici même au Québec, et Logibec en est l'incarnation depuis sa création», a indiqué dans un communiqué Pascal Tremblay, président, chef de la direction et associé directeur de Novacap.

«Nous sommes très heureux de diriger cet investissement aux côtés d'Investissement Québec et de la direction de Logibec, un fournisseur-clé de solutions informatiques et logicielles pour l'écosystème canadien des soins de santé, et de soutenir l'entreprise dans son expansion internationale», a ajouté M. Tremblay.

«L'équipe de Novacap comprend notre héritage canadien et est bien placée pour nous soutenir dans notre prochaine phase de croissance», a dit pour sa part Marc Brunet, président et chef de la direction de Logibec.

Québec a également réagi à cet investissement considéré comme «stratégique» dans un secteur qui demeure compétitif.

L’investissement «permettra à l'entreprise de se maintenir parmi les chefs de file des systèmes d'information destinés au secteur de la santé et des services sociaux», a considéré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

«Nous sommes fiers d'être partie prenante de cet important investissement qui contribue à ramener la propriété de Logibec au Québec et à consolider la vitalité de notre écosystème des technologies de l'information au service du secteur de la santé», s’est par ailleurs enthousiasmé Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.