Pat Patterson – Le Rêve du Québec nous a quittés

Un ami de ma jeunesse, le légendaire lutteur québécois et membre du Temple de la renommée de lutte WWE, Pat Patterson, qui s’autoproclamait Le Rêve du Québec nous a quittés pour un monde meilleur. Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de mes photos-souvenirs dans les coulisses de la lutte et d’autres avec ses amis.

Photos Pascale Vallée, Dominic Bernard

The Rock a toujours été reconnaissant envers Pat Patterson pour lui avoir donné la chance d’amorcer sa carrière. Lors d’une fête pour souligner l’anniversaire de Pat, au resto-bar Frenchy’s à Hallandale en Floride, The Rock a surpris Pat et les invités par sa présence.

Hulk Hogan et Pat Patterson avant un gala de lutte. Natif du secteur des loisirs Saint-Eusèbe, situé dans l’est de Montréal, Pat a marqué le monde de la lutte en créant le concept du Royal Rumble.

Les trois amigos à un gala de lutte à San Francisco : Pat Patterson, Sylvain Grenier et Dominic Bernard.

Pat Patterson, qui était un grand admirateur de Denis Levesque, est entouré de Pat Laprade, commentateur pour WWE Raw à TVA Sports, de Denis Levesque et de Bertrand Hébert, l’auteur de la biographe de Pat.

Dans les coulisses, j’ai rencontré Pat Patterson et John Cena qui n’a pas cessé de louanger Pat.

Dans les coulisses du Centre Bell, j’avais croisé Vince McMahon, PDG de la WWE, et Pat Patterson.

À l’aéroport de Fort Lauderdale, Pat Patterson a été très émotif lorsque le célèbre joueur de soccer, David Beckham, qu’on aperçoit sur la photo, s’est approché de lui en lui disant « Mr. Pat, est-ce que je peux prendre une photo avec vous ? »

Lors d’une fête d’anniversaire en Floride, on aperçoit Michel Bergeron, Solange Rouleau, Guy Boisclair, Yvon Lambert et Pat Patterson.