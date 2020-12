Pour régler une constipation résistante

Après avoir tout essayé sans succès pour régler mon problème de constipation, je vous soumets ici ma recette magique personnelle : Le matin, à jeun, mélanger dans une très grande tasse d’eau tiède, 1 c. à table de graines de lin moulues avec un 1⁄4 de c. à thé de graines de chia probiotique, auquel on ajoute, de manière facultative, quelques gouttes de vinaigre de cidre de pomme. Au lieu de boire la totalité le matin, il peut être préférable d’en garder une petite portion à boire avant le souper ou ailleurs dans la journée.

L’important dans cette opération est de rééduquer L’INTESTIN À RESSENTIR le besoin d’agir, comme un rituel, idéalement chaque matin. Une fois sur le bol, il faut prendre le temps de respirer sans trop se forcer pour se libérer. Une position accroupie pourrait favoriser l’opération.

Diane, une ancienne victime

Votre suggestion vient clore l’ensemble des solutions reçues à ce propos. Espérons que ça serve !