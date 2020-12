Un nouveau code du magasinage: sage et nécessaire

Faite ce matin par la vice-première ministre Geneviève Guilbault, l’annonce d’un nouveau code du magasinage des Fêtes à l’ère de la COVID-19 est sage.

Personnellement, transparence totale: depuis la mi-mars, par prudence, je limite mes visites dans des commerces à l’épicerie, la pharmacie et quelques autres commerces essentiels. Le reste, je le fais en ligne.

De toute évidence, c’est loin d’être une pratique répandue. Les magasins et les centres commerciaux semblent être fréquentés malgré tout. D’autant plus que les restos sont fermés, les musées et les cinémas aussi.

La volonté du gouvernement Legault étant de favoriser l’activité économique.

Donc, le nouveau code de magasinage du gouvernement vise avant tout à obliger les commerçants qui ne le font pas encore, à imposer des règles strictes de prudence à leurs clients.

Le Journal en donne ici les grandes lignes.

C’est d’autant plus nécessaire qu’on rapporte du «relâchement» dans les commerces. Du genre : pas de distanciation, longues jasettes dans les allées, masques portés sous le nez (une véritable peste), etc.

Cela dit, il faudra que les commerçants sévissent. Pour vrai.

Et ce Noël 2021? Le sauver ou pas?

Le premier ministre François Legault dit maintenant qu’il statuera sur la question le 11 décembre prochain.

Passé tout récemment de 4 rassemblements de 10 personnes sur quatre jours à 2 rassemblements, les cas et les décès dus à la Covid-19 poursuivant leur ascension, il est donc fort probable qu’il finisse par demander aux Québécois de rester chez eux pour les Fêtes. Point.

Ce message sera d’une importance capitale. Il est certain qu’il ne convaincra pas tout le monde. On en «échappera» un certain nombre qui fêteront quand même à plusieurs ménages.

Ce qui compter vraiment est qu’il y en ait le moins possible. D’où la nécessité d’un message très clair venant du gouvernement.

Mais nous, comme citoyens, pourquoi attendre au 11 décembre? La situation épidémiologique est claire. Comme le premier ministre l’a dit lui-même : on s’en va dans la mauvaise direction.

Bref, pourquoi risquer une flambée de nouveaux cas en janvier alors qu’un vaccin se pointe enfin le bout de l’aiguille pour 2021?

Le 18 novembre, en me basant sur la tendance haussière du bilan épidémiologique québécois de la deuxième vague et les avis de plusieurs experts, personnellement, j’avais déjà tranché clairement.

À savoir s.il faut vraiment «sauver Noël», j’avançais en ces mots ce qui, me semble-t-il, repose sur des faits connus :

«Faut-il vraiment ajouter au portrait les risques évidents de fêter Noël à deux ou trois ménages dans des lieux clos? À moins d’être des robots, on sait pourtant ce qui se passe.

Dans une fête, on ne porte pas le masque. On se rapproche. On prend un verre ou plus. On oublie les consignes sanitaires. On jase, parfois fort. Les gouttelettes contagieuses, s’il y en a, se promènent allègrement.

On partage les mêmes mets. On partage la ou les mêmes salles de bain. S’il se trouve une seule personne contagieuse, même asymptomatique, selon tous les experts, les rassemblements privés intérieurs sont la recette parfaite pour une propagation du virus. Auprès des proches et au-delà, dans la communauté.

Oui, mais, mais, mais... après neuf mois d’une pandémie qui se prolonge, la morosité et la solitude nous rentrent dedans. Nous sommes nombreux à être arrivés au bout du rouleau. Noël, on se dit, offrirait une belle « pause ».

C’est tentant. Impossible de le nier. La Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au CHUM, offre néanmoins une réponse plus adaptée aux circonstances réelles.

«Le message que j’enverrais à la population, disait-elle hier à RDI, est que cette année, on fête petit. La famille immédiate. Point final. Une adresse, pas deux. Sinon, on va voir une recrudescence spectaculaire [du virus] après la période des Fêtes.»

En attendant le vaccin, «fêter petit», n’est-ce pas, en effet, une manière forte de contribuer activement à diminuer la propagation du virus?

Depuis des mois qu’on nous demande de «réduire nos contacts» au maximum, en pandémie mondiale, pourquoi Noël ferait-il donc exception ?

Fêter chez soi, pour un Noël seulement de nos vies, ne serait-il pas l’ultime cadeau de solidarité à offrir ?

AU LIEU DE «SAUVER NOËL», SAUVER DES VIES»

Aujourd’hui, le 2 décembre, la COVID-19 est encore loin d’être battue. Des éclosions se propagent même à nouveau dans certains CHSLD et résidences privées pour aînés. Le Québec en est d’ailleurs à plus de 7 000 morts de la COVID-19. Et c’est loin d’être fini.

Bref, je persiste et signe: avant de «sauver Noël», sauvons des vies en fêtant chez soi, à un seul ménage d’une seule adresse.

Pour un Noël seulement dans nos vies. Le sacrifice, après tous ceux que nous faisons depuis mars, en vaut amplement la peine.

Alors, pourquoi attendre? La réalité, on la connait déjà amplement.