Un premier gros coup pour le nouveau DG des Angels

Le nouveau directeur général des Angels de Los Angeles Perry Minasian a réalisé une première transaction d’envergure, mercredi, en faisant l’acquisition du joueur d’arrêt-court Jose Iglesias des Orioles de Baltimore en retour des espoirs Garrett Stallings et Jean Pinto.

Iglesias viendra combler le vide laissé par le départ d’Andrelton Simmons, qui n’a pas reçu d’offre qualificative de la part des Angels.

«De toute évidence, Jose a du vécu, a dit Minasian, selon le site officiel du baseball majeur. C'est un vétéran et il a vraiment pris son envol au cours des deux dernières années. Il a connu une saison exceptionnelle pour Baltimore et il joue très bien en défensive. Il met la balle en jeu, et le contact est très important dans le baseball d'aujourd'hui, donc il apporte quelque chose à la formation.»

Iglesias en était à une première campagne avec les Orioles en 2020. Il a montré une moyenne au bâton de ,373 en 39 parties. Le vétéran de neuf saisons des ligues majeures a par ailleurs été invité au match des étoiles, lorsqu’il portait l’uniforme des Tigers de Detroit en 2015.

Stallings et Pinto n’ont pour leur part jamais pris part à une rencontre du baseball majeur.