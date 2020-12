Une firme de Dubaï dans la mire de l’AMF

Faire fortune grâce à son téléphone, à la suite de quelques cours en ligne... si tout ça semble trop beau pour être vrai, c’est aussi ce que croit l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui vient de mettre le public en garde contre BE Factor, une société enregistrée à Dubaï et qui propose précisément cela.

« Plusieurs individus et groupes œuvrant au Québec ont été identifiés comme faisant la promotion des produits et services offerts par BE Factor », indique l’AMF.

Ces sollicitations se font surtout par le moyen des réseaux sociaux, ajoute l’organisme dans sa mise en garde au sujet de BE Factor publiée mercredi.

L’entreprise, qui était connue sous le nom de Melius jusqu’à récemment, vend un abonnement à sa plateforme d’apprentissage en ligne. Produite « par des experts », on y trouve des cours sur des sujets comme la chaîne de blocs – la cryptomonnaie –, le commerce en ligne, le marché immobilier et le marché boursier. Différents « packs » sont vendus et leur prix varient de 100 $ à 150 $ par mois, selon le site web de BE Factor.

Surtout, on doit avoir été référé pour pouvoir s’abonner. Melius, maintenant BE Factor, a fait l’objet de quelques reportages, notamment en France et au Royaume-Uni, pour ses systèmes de vente pyramidale.

« On vous incite à aller recruter deux personnes, qui elles-mêmes devront recruter deux autres personnes, etc. Ça correspond, si vous voulez, à un bouche-à-oreille rémunéré », a déclaré Claire Castanet, de l’Autorité des marchés financiers en France, au quotidien Le Parisien, en juin dernier.

Au moyen de vidéos léchées publiées surtout sur les réseaux sociaux, on vous fait miroiter qu’au bout du compte, une vie meublée de voitures de luxe et agrémentées de nombreux voyages vous attend. « BE Factor fait miroiter les attraits d’une richesse acquise facilement », écrit l’AMF québécoise.

L’entreprise a peut-être changé de nom, mais ses pratiques n’ont pas changé. Il faut toujours trouver de nouveaux clients pour faire de l’argent avec BE Factor. Les investissements dans l’entreprise « permettent aux investisseurs d’obtenir une rémunération basée sur le recrutement d’autres membres », indique l’AMF dans sa mise en garde.