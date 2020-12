Vaccin: le Canada surveillerait les recommandations du Royaume-Uni, selon une experte

Le Canada étudierait les recommandations émises par le Royaume-Uni sur le premier vaccin homologué et devrait annoncer les siennes très bientôt, selon une experte.

«Je pense que toutes les agences d’autorisation sont en train de regarder le produit. La Grande-Bretagne a sorti sa recommandation en premier, mais la FDA et Santé Canada vont suivre pas loin derrière. Je vous dirais que la grande inconnue, dans tout ça, c’est: quand allons-nous recevoir les premières doses, et en quelle quantité?» a spécifié Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste du CHU Sainte-Justine, en entrevue à QUB radio.

Le Royaume-Uni est devenu ce matin le premier pays à approuver l’utilisation massive du vaccin de Pfizer/BioNTech. Il sera déployé dès la semaine prochaine. Selon la Dre Quach, il y a tellement peu d’informations au sujet des premières doses qui seront envoyées au Canada qu’il est difficile d'établir un plan de vaccination précis.

Elle rappelle que les premiers Québécois vaccinés seront les personnes aînées qui résident dans un CHSLD, les professionnels de la santé qui travaillent auprès d’elles, puis les professionnels de première ligne et les Autochtones qui demeurent dans des communautés isolées ou éloignées.