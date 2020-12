Vingt mois plus tard, toujours rien pour les sièges sociaux

Le gouvernement Legault n’a toujours pas mis en place son « enveloppe » de 1 milliard $ pour favoriser le maintien des sièges sociaux québécois, plus d’un an et demi après son annonce par le ministre des Finances, Eric Girard.

• À lire aussi: Une mine d’or de savoirs cédée aux Américains

En commission parlementaire, hier à Québec, M. Girard a reconnu qu’aucune somme n’avait encore été transférée à cette fin au ministère de l’Économie.

André Fortin

Député libéral

« Si, réellement, il y avait une volonté de protéger rapidement les sièges sociaux, eh bien, ç’aurait dû être fait depuis longtemps », a déclaré hier au Journal le député libéral André Fortin.

Dans le budget de mars 2019, le gouvernement s’était engagé à constituer, dans le cadre de ce programme, « une équipe dont le mandat sera de développer une intelligence d’affaires dans le domaine de la protection des sièges sociaux ».

Le ministre Girard a assuré que, même si l’enveloppe de 1 milliard $ n’existe pas encore, « il y a eu des dollars qui ont été investis [par le gouvernement] dans le maintien des sièges sociaux » au cours des 20 derniers mois – sans toutefois donner d’exemple.

Pas d’échéancier

Il a également indiqué que « la politique de placement de l’enveloppe a été approuvée récemment » en se gardant cependant de préciser la date d’entrée en vigueur du programme.

Selon M. Fortin, l’enveloppe de 1 milliard $ aurait pu servir à empêcher la vente d’Element AI au géant californien ServiceNow, annoncée lundi. La transaction a déjà entraîné plusieurs licenciements à Montréal.

Charles Émond, le PDG de la Caisse de dépôt et placement, a toutefois rappelé hier que la firme d’intelligence artificielle était en trop mauvaise posture pour être sauvée intégralement.

Modèle d’affaires non rentable

« Ce n’était pas un modèle d’affaires qui était rentable, a-t-il lancé lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je mettrais probablement Element AI dans les dossiers qui ont le plus occupé les équipes [de la Caisse] dans les deux dernières années. C’était quotidien. Notre équipe de capital de risque les a couverts, les a accompagnés, les a aidés dans leur financement. On a même ouvert des portes pour eux auprès de certains clients au Québec. Je me suis même investi personnellement. »

M. Émond a ajouté qu’il discutait régulièrement avec ses homologues d’Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ de la question des sièges sociaux. Il leur arrive de « se rediriger des dossiers » d’entreprises ayant besoin de soutien.

« On a une compréhension très fine, détaillée, de la situation de chacun de nos sièges sociaux, a insisté Charles Émond. On n’est pas assis sur nos mains là-dessus. »

La Caisse a par ailleurs commandé une étude au cabinet KPMG afin de l’aider à cerner les nouvelles « entreprises structurantes » du Québec. Celles-ci comptent généralement moins de 1000 employés, mais elles cultivent des ambitions internationales dès leur création.