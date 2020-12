Campagne de vaccination au Canada: le major-général Fortin veut des infrastructures prêtes avant Noël

Des sites de réception de premiers vaccins contre la COVID-19 dans chaque province du Canada seront prêts pour le 14 décembre.

C’est du moins l’objectif qu’a en tête le major-général Dany Fortin, responsable des opérations logistiques de vaccination pour le fédéral.

«J’aime bien l’idée qu’on soit prêts avant Noël pour être certain qu’en janvier, on aura pu s’ajuster et s’assurer que les points de frictions [dans la chaîne de distribution] sont atténués et qu’on est prêts pour la distribution», a-t-il dit jeudi au cours d’une séance d’information.

• À lire aussi: L'opposition demande un plan d'ici deux semaines

Quatorze points de réception sont en train d’être établis en collaboration avec les provinces et territoires, a-t-il précisé en ajoutant que des simulations seront faites. Une «pratique à sec» ou «sans vaccin» est d’ailleurs prévue lundi prochain pour identifier toutes sortes d’imprévus auxquels se préparer. «Au Canada, en hiver, dans les régions éloignées, on peut avoir des problèmes de température. Qu’est-ce que ça veut dire sur la distribution?», a-t-il donné en exemple.

Le matériel nécessaire à l’entreposage et la vaccination, tel que des congélateurs et seringues, devrait par ailleurs commencer à être acheminé vers les provinces la semaine prochaine.

Les 14 sites doivent servir à recevoir les deux premiers vaccins qui sont en voie d’être approuvés par Santé Canada, soit ceux de Pfizer et Moderna. Étant donné qu’elles doivent être maintenues en tout temps à très basse température d’environ -80 degrés Celsius, les doses du vaccin de Pfizer seront acheminées directement vers les points d’administration identifiés par les provinces.

La conseillère médicale principale de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma, n’a pas voulu avancer de date précise durant la séance d’information, concernant le sceau d’approbation canadien pour le vaccin de Pfizer. Elle a affirmé que cela viendrait environ en même temps que pour la Food and Drug Administration, aux États-Unis. Les autorités américaines ont indiqué qu’elles pourraient donner le feu vert dès le 10 décembre.

À ce sujet, le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo, a paru agacé par «l'obsession» d'avoir une date de déploiement, arguant que l'important est surtout d'être bien préparé.