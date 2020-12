COVID-19: plus de 210 000 cas en 24 heures aux États-Unis, un record absolu

WASHINGTON | Les États-Unis ont enregistré jeudi plus de 210 000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les données de l’université Johns Hopkins qui font référence.

Le pays a dans le même temps déploré plus de 2900 morts de la COVID-19, l’un des pires bilans enregistrés dans le pays, selon un relevé effectué chaque jour à 20 h 30 par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.

Les responsables sanitaires ont averti que les voyages effectués il y a une semaine pour Thanksgiving par des millions d’Américains risquaient de provoquer «une flambée s’ajout(ant) à la flambée», selon les mots du très respecté Dr Anthony Fauci.

Les États-Unis, qui sont confrontés à un nouveau rebond spectaculaire de l’épidémie depuis plusieurs semaines, avaient déjà franchi à deux reprises la barre des 200 000 nouveaux cas dans le dernier mois écoulé, mais jamais aussi haut que jeudi.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens avait légèrement baissé après cette grande fête familiale, mais cela était notamment dû à des remontées perturbées par ce long week-end férié, selon les experts.

Depuis deux semaines, les États-Unis franchissent de nouveau régulièrement la barre des 2000 morts quotidiens, comme au printemps, au plus fort de la première vague de l’épidémie -- qui n’est jamais vraiment retombée dans le pays.

Et aucune amélioration ne se profile à court terme.

Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de COVID-19 aux États-Unis ne cesse en effet de croître, dépassant mercredi les 100 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont notamment en hausse rapide dans les quatre États les plus peuplés (Californie, Floride, New York et Texas), note le COVID Tracking Project.

Les États-Unis, qui sont le pays le plus touché par la pandémie en chiffres absolus, enregistrent au total plus de 14,1 millions de cas et 276 000 morts.