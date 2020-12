COVID-19: près de 4000 nouvelles contaminations au pays

Le gouvernement du Québec a annulé jeudi les deux rassemblements qui devaient être permis durant une fenêtre de quatre jours à Noël en zone rouge alors que la Belle Province continue de connaître une montée des cas.

Après avoir établi un record la veille avec 1514 nouvelles contaminations, Québec a signalé jeudi 1470 infections de plus, portant ses données cumulatives à 146 532 cas depuis le début de la pandémie. À ce jour, on compte 7155 décès, dont 30 nouveaux.

L’Ontario a inscrit de son côté 1824 cas de plus à son bilan, qui atteint désormais 121 746 malades depuis février. Une erreur dans la saisie des données dans la région de Middlesex-London pourrait toujours avoir gonflé les chiffres de jeudi. La province la plus populeuse au pays recense jusqu’ici 3712 pertes de vie, incluant 14 survenues au cours des 24 dernières heures.

Le Manitoba (368 cas et 12 décès), la Saskatchewan (262 cas et 1 décès), la Nouvelle-Écosse (11 cas), le Nouveau-Brunswick (6 cas), le Nunavut (5 cas) et le Yukon (1 cas) ont aussi mis leurs données à jour, jeudi.

En milieu d’après-midi, le Canada avait comptabilisé au cumulatif 393 459 cas (+3947) et 12 381 décès (+57).

Effort collectif

La santé publique canadienne continue d’inviter la population à respecter les consignes sanitaires alors qu’on approche des 400 000 infections au pays.

«Le Canada a besoin d'un effort collectif, de la part des individus et des autorités de santé publique, pour appuyer et assurer l'intervention en santé publique jusqu'à la fin de la pandémie, tout en tenant compte des conséquences sanitaires, sociales et économiques», a dit la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«À la lumière de la croissance rapide et continue de l'épidémie, il est urgent que chacun prenne des mesures individuelles pour non seulement se protéger, mais aussi pour protéger les populations et les communautés à risque élevé», a-t-elle ajouté dans sa déclaration quotidienne.

La situation au Canada:

Québec: 146 532 cas (7155 décès)

Ontario: 121 746 cas (3712 décès)

Alberta: 61 169 cas (561 décès)

Colombie-Britannique: 34 728 cas (469 décès)

Manitoba: 17 751 cas (353 décès)

Saskatchewan: 8982 cas (54 décès)

Nouvelle-Écosse: 1343 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 520 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 340 cas (4 décès)

Nunavut: 198 cas

Île-du-Prince-Édouard: 72 cas

Yukon: 50 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 393 459 cas (12 381 décès)