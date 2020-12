Des températures «très atypiques» cet automne

Le Québec a connu un automne particulièrement chaud cette année, avec des températures clémentes qui sont «très atypiques» pour la province, selon le biométéorologue Gilles Brien.

«On a connu à Montréal des températures qui ont été jusqu’à 23 °C dans la première semaine de novembre, c’était la première fois qu’on voyait ça depuis que les observations sont faites à Dorval», a-t-il notamment indiqué en entrevue à LCN.

Environnement Canada a également souligné dans son résumé météorologique de novembre la «douceur exceptionnelle» du début de mois.

«De nombreux records de chaleurs sont établis sur l’ouest, le sud et le centre de la province. D’une durée de 7 jours, c’est la plus longue période douce (>15 °C) jamais enregistrée en novembre pour le sud du Québec (ancien record: 5 jours en 1938). Le 10 novembre, on enregistre 22,4 °C à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau, ce qui représente la température la plus chaude jamais mesurée en novembre à Montréal et le 20 °C le plus tardif jamais enregistré», peut-on lire dans ce rapport.

«Présentement, on est à 5 degrés des normales, à ce temps-ci, à Montréal, on devrait avoir près de 0 degré», a également précisé Gilles Brien.

Environnement Canada a prévu un mois de décembre qui sera «relativement doux» cette année.