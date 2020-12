Jessica Paré fera ses débuts comme réalisatrice

Jessica Paré fera ses débuts derrière la caméra. L’actrice québécoise réalisera un épisode de SEAL Team cette année. Cette nouvelle survient alors qu’on apprend qu’elle quitte la série comme comédienne.

(Alerte au divulgâcheur : ceux qui suivent la série en français sur Noovo (SEAL Team : Cœur et courage) ou qui n’ont pas encore regardé l’épisode de mercredi sur CBS devraient stopper leur lecture immédiatement.)

Le réseau américain CBS a confirmé la rumeur qui courait depuis quelque temps mercredi en annonçant que Jessica Paré n’allait plus apparaître au générique de SEAL Team. Du moins, de manière récurrente.

Son personnage d’analyste, Mandy Ellis, a décidé d’abandonner sa carrière au sein des Navy SEALs, cette force spéciale militaire composée de soldats hyper entraînés affectés aux missions secrètes les plus dangereuses.

C’est en toute fin d’épisode que Mandy partagé sa difficile décision avec Jason Hayes (David Boreanaz), son bon ami. Le tout, devant 4 millions de téléspectateurs américains, selon les données préliminaires de Nielsen.

Une décision des auteurs

Dans un communiqué, le producteur de SEAL Team, Spencer Hudnut, a indiqué qu’on pourrait éventuellement revoir Mandy, mais qu’elle prenait vraiment sa retraite des forces armées.

«Dans SEAL Team, nous essayons de représenter le plus fidèlement possible l’expérience militaire. Dans la vraie vie, les unités changent et évoluent. C’est donc normal que certains personnages passent à autre chose.»

Spencer Hudnut poursuit en soulignant qu’il adore Jessica Paré et qu’elle fera toujours partie de l’émission.

Quant au passage de l’actrice de 39 ans derrière l’objectif, le producteur précise qu’il aura lieu «plus tard cette saison».

Jessica Paré jouait dans SEAL Team depuis son entrée en ondes, en septembre 2017.

Au Québec, la quatrième saison est diffusée sur Global et CBS les mercredis soir à 21 h. Noovo présente la troisième saison les mercredis à 22 h. Originaire de Montréal, Jessica Paré habite aux États-Unis depuis plus d’une quinzaine d’années. Parmi ses plus célèbres rôles, on compte celui de Megan Draper dans Mad Men.