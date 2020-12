Joueur de soccer de l’année au pays : le gagnant est dévoilé

Sans surprise, le défenseur Alphonso Davies a décroché le titre de joueur de l’année 2020 de Canada Soccer, a annoncé la fédération nationale, jeudi.

L’athlète de 20 ans a ainsi obtenu cette distinction pour une deuxième fois en trois ans, succédant à Jonathan David. Dans un scrutin mené auprès de journalistes et d’entraîneurs du pays, il a été préféré à David, Scott Arfield, Richie Laryea, Atiba Hutchinson et Jonathan Osorio. Le Québécois Samuel Piette figurait aussi parmi les finalistes.

Davies a récolté cinq trophées de club avec le Bayern de Munich, dont le titre de la Ligue des champions de l’UEFA. Recrue par excellence de la Bundesliga en 2019-2020, il est également en lice pour les prix d’arrière de l’année de l’UEFA et du «Golden Boy» pour les joueurs âgés de moins de 21 ans.

«De voir ce qu’Alphonso Davies a accompli cette année est inspirant pour la prochaine génération de joueurs, a affirmé John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine, par voie de communiqué. Ses réalisations ont rehaussé la barre pour notre sport, plus que n’importe quel autre joueur de l’équipe nationale masculine [l’a fait] et il a aidé à placer notre pays sur la carte mondiale du football. Alphonso doit être félicité pour la passion et l’esprit avec lesquels il joue, mais aussi pour sa capacité à se lier avec les gens à l’extérieur du terrain. Il est un véritable ambassadeur pour notre sport au Canada et sur la scène internationale.»

Au cours des saisons 2019-2020 et 2020-2021 de janvier à octobre, Davies a participé à 33 matchs, totalisant deux buts et six passes décisives, principalement en tant que défenseur latéral gauche.