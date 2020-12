La Caisse investit dans le huitième plus gros opérateur boursier mondial

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) a investi dans le Groupe IEX, le huitième plus important exploitant boursier mondial pour la valeur des actions négociées quotidiennement.

Ce placement en capital-actions dans cette entreprise financière de New York est de l’ordre d’environ 75 millions $, selon des sources de l’Agence QM.

«IEX possède une expérience reconnue dans l'élaboration de technologies et de services alignés sur l'évolution des marchés financiers et contribue à diversifier les possibilités offertes aux investisseurs. De plus, cette transaction renforce la présence de la CDPQ dans des secteurs clés comme les technologies financières, les renseignements financiers et les mégadonnées» a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies, par communiqué, jeudi.

IEX exploite la bourse américaine Investors' Exchange LLC (« IEX Exchange ») où plus de 12 milliards $ US en actions sont négociés chaque jour.

Elle s’est réjouie de l’investissement de la Caisse qui aura aussi un représentant au conseil d’administration de l’entreprise.

«Son appui à titre d'investisseur nous permettra d'amorcer une nouvelle étape de croissance et d'innovation, ce qui en fait un excellent partenaire de long terme pour IEX, a dit Brad Katsuyama, cofondateur et PDG du Groupe IEX. D'importantes sources de croissance se dessinent à l'horizon pour la bourse IEX Exchange et nos activités hors bourse et ce partenariat permettra de réaliser nos objectifs stratégiques.»

Récemment, la compagnie new-yorkaise a lancé IEX Cloud, qui offre des données financières «de haute qualité à un prix abordable» aux professionnels du secteur des affaires et aux développeurs d'applications.