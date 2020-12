Le Conseil du sport de Montréal peut compter sur Richard Legendre

Bien qu’il soit maintenant à la retraite, Richard Legendre n’a pas l’habitude d’aller perdre son temps. Avec son implication dans une nouvelle organisation, le Conseil du sport de Montréal, on peut donc s’attendre à voir souffler un vent de changement dans la métropole québécoise.

«C’est drôle à dire, mais c’est la retraite qui fait que j’ai plus de temps, a indiqué l’homme de 67 ans, en riant, questionné sur les raisons qui le poussent à demeurer impliqué. C’est entendu que j’ai toujours à coeur le développement du sport, spécialement à Montréal. Le sport, ç’a été toute ma vie.»

À titre d’administrateur, M. Legendre présente le Conseil du sport de Montréal, lancé officiellement jeudi, comme une façon logique de regrouper les acteurs du sport.

«On veut faire de Montréal une très grande métropole sportive, mais il y a déjà un bon bout de chemin de fait, a noté celui qui s'est notamment impliqué au tennis, au soccer, mais aussi en politique au cours de sa longue carrière professionnelle. Montréal est bien perçue au Canada et même à l’international. Maintenant, c’est aussi localement, où un travail est souhaité. Disons que sur l’ensemble de l’île, il y a beaucoup d’intervenants.»

Une relance nécessaire

Concrètement, le Conseil du sport de Montréal se donne donc pour mission d’agir, à compter du 1er janvier 2021, comme guichet unique afin d’aider les organisations sportives. On souhaite notamment défendre et promouvoir les intérêts du sport organisé auprès des instances administratives et politiques au niveau local, municipal, provincial et national.

«Un regroupement pour simplifier», vient résumer M. Legendre.

Aux côtés de Richard Legendre, c’est Danièle Sauvageau, célèbre pour son implication dans le monde du hockey, qui agira à titre de présidente du conseil d’administration.

«Le Conseil du sport n’a pas été mis en place pour ça, mais disons qu’une mission importante, au départ, sera d’assurer une relance dans le monde sportif après la COVID-19», a par ailleurs noté M. Legendre.