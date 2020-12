LNH: l’Association des joueurs pourrait porter plainte

Les avocats de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey étudieraient la possibilité de faire une plainte auprès du U.S. National Labor Relations Board (NLRB) pour conditions de travail injustes ou encore déposer un grief devant un arbitre si la ligue décide d’annuler la saison.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau TSN, jeudi.

Si la ligue décide d’annuler la saison 2020-2021, l’Association des joueurs choisirait donc l’une ou l’autre de ces options pour que les joueurs puissent toucher leurs salaires.

La prochaine campagne repose entre les mains de la LNH et de l’Association des joueurs qui ne s’entendent pas sur certaines conditions financières. À ce niveau, les joueurs avaient accepté de reporter à plus tard l’octroi de 10 % de leur salaire pour la campagne 2020-2021 et de redonner 20 % de leur rémunération par le biais de la fiducie aux propriétaires. Or, ceux-ci en demandent plus, ce qui n’a guère plu à l’Association des joueurs.

Parmi les offres soumises à l’Association en novembre, le pourcentage de report de paie envisagé était de 20 % et celui de la remise via la fiducie, communément appelée «escrow», de 25 %.