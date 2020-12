Ottawa ne court aucun risque à faire les yeux doux aux Québécois et en feignant d’appuyer la loi 101. En effet, il n’y a aucun danger à séduire le peuple le plus bonasse d’Amérique en lui disant ce qu’il veut entendre : on n’a qu’à le trahir ensuite au moment opportun !

En sachant par avance que la loi sur la laïcité de François Legault sera rejetée, l’establishment d’Ottawa nous étourdit par une offensive de charme sans précédent !

Ottawa nous aime soudain tellement que l’Ordre du Canada récompensera bientôt plusieurs personnalités fortes associées à la mouvance nationale québécoise ! Parmi elles : Janette Bertrand (qui a appuyé le projet des valeurs québécoises de Bernard Drainville), Lorraine Pintal (qui a déjà été candidate dans Verdun pour le PQ), Denise Filiatrault et Claude Meunier.

Machiavel

Comment en est-on arrivé là ? J’imagine ce scénario. Justin Trudeau se fait conseiller par un Machiavel de service de reconnaître le déclin du français au Québec et l’urgence de renforcer cette langue. Le premier ministre, pour qui la vision de son père, Pierre Elliott, tient lieu de religion, s’exclame : « Jamais ! Mon père a toujours exécré la loi 101 ! »

Ce à quoi le Machiavel de service répond : « Votre père a menti consciemment pendant le référendum de 1980 en promettant de réformer le Canada de manière à accommoder le Québec... puisqu’il est allé faire le contraire en imposant 1982 au mépris des Québécois ! »

Séduction 101

Beaucoup de bonasses ont voté non en 1980 parce qu’ils ont cru Trudeau père. Pourquoi Trudeau fils ne ferait-il pas la même chose avec une nouvelle génération de crédules ? Si ça a marché en 1980, ça marchera en 2020 : le fruit ne tombe jamais loin de l’arbre...

Je suis certain que cette opération de « Séduction 101 » rejaillira sur les sondages : regardez bien les libéraux monter dans les intentions de vote des Québécois qui ont une mémoire de poisson rouge !