Pandémie oblige, La grande guignolée des médias s’adapte

Pour la première fois depuis 20 ans, La grande guignolée des médias se déroule différemment cette année.

La sollicitation se fait en grande partie en ligne, à l’adresse guignolee.ca.

En à peine quelques clics, les gens peuvent donner de l'argent qui fera une grande différence pour les plus démunis.

Selon Denis Fortier, directeur général de la Fondation Rock Guertin de Sherbrooke, pour chaque don de 100 $, l’organisme peut acheter pour 300 $ de denrées.

Chez Moisson Estrie, la directrice générale, Geneviève Côté, affirme que chaque dollar remis permet de donner pour 16 $ de denrées aux gens dans le besoin.

Pour chaque contribution virtuelle, Desjardins et la plateforme La Ruche doubleront le montant, jusqu'à concurrence de 50 000 $. En fin de journée jeudi, la région de l’Estrie/Bois-Francs avait dépassé l’objectif de 25 000 $. En plus des organismes, il est possible de faire des dons en denrées non périssables dans les Maxi, Jean Coutu, Via Capitale et ici, chez Provigo.

Tout élan de générosité, en argent ou en don matériel, est bienvenu jusqu'au 24 décembre.