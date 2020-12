Quoi faire pour éviter le conflit?

Nous avons emménagé dans un quintuplex au cours de l’été dernier. À notre arrivée, notre voisine de palier s’est empressée de nous mettre au parfum des problèmes créés par un des locataires du troisième. Ce geste, à la base sympathique, nous a stoppé dans notre envie d’aller nous présenter à lui. Subitement depuis quelque temps, il a commencé à nous marcher sur la tête de plus en plus fort. Comme il nous snobe, probablement parce qu’on ne s’est pas présentés à lui mon chum et moi, comment lui en parler sans subir ses foudres ? Serions-nous mieux de taire la chose, ou encore de passer par le propriétaire pour nous éviter d’entrer en conflit direct avec lui?

Anonyme

Ce manquement au code de bon voisinage doit être signalé à ce monsieur. Ça pourrait d’ailleurs vous servir de prétexte pour vous présenter à lui par la même occasion. Dans un premier temps, le faire directement et dans des termes polis vaudrait mieux que de passer par le propriétaire. Ce que vous pourrez toujours faire si ce monsieur s’entête à continuer à vous ennuyer de la sorte.