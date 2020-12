Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 4 décembre.

Assaut extrême

Dernier film dans lequel le regretté Paul Walker tient le haut de l’affiche. Le long métrage suit un policier de Detroit qui, devant impérativement mettre la main au collet du voleur d’une bombe à neutrons, n’a d’autre choix que de joindre ses forces à celles d’un autre escroc.

Vendredi, 10 h, addikTV.

The Gambler

Dans ce drame biographique, Michael Gambon incarne le célèbre écrivain russe Fiodor Dostoïevski. Portant une lourde dette de jeu, l’auteur a dû rédiger un roman en seulement 27 jours afin de rembourser ses créanciers. Ainsi est né «Le joueur» durant les années 1960.

Vendredi, 15 h 05, StudioCanal.

La fascinante histoire de Koko le gorille qui parle

Un seul gorille savait se servir du langage des signes. Son nom: Koko. Présentée dans ce documentaire, la femelle décédée en 2018, à 46 ans, a communiqué pendant 40 ans avec l’éthologue Penny Patterson. Selon cette dernière, l’animal reconnaissait pas moins de 1000 signes.

Vendredi, 18 h 30, ICI Explora.

Ça finit bien la semaine

Mélissa Bédard confie à Julie et José comment elle entrevoit ses funérailles et devient la reine Cléopâtre. Rémy Girard ouvre la porte de sa boîte à souvenirs inusités et potine sur les stars. Noël à nos portes, Isabelle Boulay interprète un incontournable du temps des Fêtes.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Lumière sur... Raymond Bouchard

On le voit beaucoup moins depuis quelques années, mais l’acteur Raymond Bouchard, aujourd’hui âgé de 75 ans, a une feuille de route bien remplie. Télévision, cinéma et théâtre: l’artiste a marqué les esprits de multiples façons, s’attirant la reconnaissance du public et les faveurs de la critique.

Vendredi, 21 h, ICI ARTV.

Le Petit Prince

L’indémodable conte poétique de Saint-Exupéry a droit à une version théâtrale et musicale créée par le Théâtre du Nouveau Monde et l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin. À la musique signée Éric Champagne se joignent les mots portés grâce à des acteurs bien connus, le tout dans un décor magique.

Vendredi, 21 h 30, Télé-Québec.

L’or de la mafia

Mort depuis 85 ans, le gangster américain Dutch Shultz a enterré, dit-on, un trésor estimé à plus de 50 millions $. Le précieux butin est caché quelque part sur le continent. Emballés à l’idée de le retrouver, des experts partent en expédition, appuyés par la technologie et de nouveaux indices.

Vendredi, 22 h, Investigation.