Tentative de meurtre sur son ex-conjointe: 15 ans d'emprisonnement pour Cloutier-Gaumond

Olivier Cloutier-Gaumond, accusé de tentative de meurtre sur son ancienne conjointe il y a deux ans jour pour jour dans Bellechasse, a été condamné à 15 ans de prison avec possibilité de libération, ce jeudi matin, au palais de justice de Montmagny.



La sentence a été prononcée par le juge Sébastien Proulx. Lors de la lecture de la sentence, le magistrat a tenu compte du temps passé sous garde et la détention provisoire de l’accusé, ce qui fait que le temps réel de la peine infligée à Cloutier-Gaumond est désormais de 11 ans et 361 jours.



Cette sentence inclut les quatre chefs d’accusation dont l’accusé fait l’objet, soit tentative de meurtre, introduction par infraction dans une résidence, méfait et bris d’engagement.

