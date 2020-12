Une piétonne d’âge mineur entre la vie et la mort après avoir été happée à Rouyn-Noranda

Une piétonne d’âge mineur luttait pour sa vie jeudi soir après avoir été happée par un véhicule à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

La collision s’est produite vers 20 h sur la route 101, non loin du chemin England, une zone de 90 km/h comptant deux voies de circulation dans chaque direction.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), une enquête a été ouverte et un reconstitutionniste a été dépêché sur place pour établir les circonstances ayant mené au drame.

Le véhicule roulait en direction sud quand il a frappé la victime, dans ce secteur comptant à la fois des résidences et des entreprises. La fillette a été conduite en centre hospitalier et on craignait son décès en fin de soirée.

Deux personnes prenaient place dans le véhicule, dont la passagère qui a été hospitalisée pour un violent choc nerveux.

La circulation a été interrompue pour une durée indéterminée dans les deux voies de circulation menant vers le sud, selon la SQ. Toutefois, le ministère des Transports permettait en fin de soirée aux véhicules de passer en alternance.