RACETTE, Claudette



À Saint-Eustache, le 1er décembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Claudette Racette, fille de feu Jacqueline Monière et de feu Georges Racette.Elle laisse dans le deuil son frère Réjean, ses neveux Benoit et Samuel Racette, son cousin Gilles Marineau et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 6 décembre de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSEUn hommage lui sera rendu ce même jour à 16h au salon du complexe suivi de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.