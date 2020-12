DOUTRE née DESPATIS Juliette



À Montréal, le 25 novembre 2020, est décédée, à l'âge vénérable de, madame Juliette Despatis, épouse aimante de feu Jean-Paul Doutre.Mère de feu Jean-Pierre Doutre (Gisèle Jolivet) et grand-mère de feu Louis-Martin Doutre et feu Ugo Dubé, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Maureen Wilkinson), Richard, Normand (Ghislaine Raymond), Nicole, Fernand (Joanne Guay), ainsi que ses petits-enfants, Marie-Claude, Caroline, lan, Mathieu, Étienne, Arnaud, Ève, Corrine, Guillaume, Geoffroy, Ludovic et Xavier, de même que leurs conjointes ou conjoints et une quinzaine d'arrière-petits-enfants, en plus de ses nièces, de ses neveux et de quelques amies.En raison de la pandémie, l'enterrement se fera en toute intimité. Sera organisée par contre, probablement à la fin du printemps 2021, une cérémonie commémorative pour souligner notre attachement et notre amour envers elle.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie via l'avis de décès sur le site