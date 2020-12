JOLY, Marcel



À L'Assomption, le 26 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Marcel Joly.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Ginette Aubé, sa belle-fille Annie (Jocelyn), ses frères Michel (Gaby), Guy et Jean (Line), ses beaux-frères et ses belles-soeurs Raymond (Ginette), Clément (Lucie), Yvon (Francine), René, Diane, Guy (Carole) et Ghislaine, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier toute l'équipe du 5e étage du CHSLD de L'Assomption pour les bons soins prodigués à Marcel, plus précisément à Mme Denise pour sa générosité, son affection et son accompagnement durant toutes ses années.SERVICE DE CRÉMATION DIRECT INC.