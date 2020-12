À propos du port du masque

J’étais une ardente dénonciatrice du port du masque au début de la pandémie. Ça m’a pris plusieurs mois avant de me résigner à le porter régulièrement. Je trouvais cette pratique tellement rétrograde que je refusais même de le porter dans les transports en commun.

J’ai ainsi continué à vaquer à mes occupations sans prendre aucune précaution, puisque je n’en voyais pas l’obligation. Je trouvais ça tellement stupide de ne plus voir le sourire des gens et de mal comprendre leurs paroles, moi qui travaille dans le domaine commercial. C’est quand j’ai moi-même attrapé la COVID et que je l’ai transmise ensuite à ma mère à l’occasion d’un repas familial que j’ai compris l’importance de respecter les mesures de protection, dont le port du masque. Quand tu as failli perdre ta mère par ta faute, tu commences à réfléchir à ta responsabilité personnelle. Dire qu’il a fallu que je me rende là pour comprendre !

38 ans, coupable et repentie

Il faut parfois se frapper le nez d’aplomb sur un mur pour comprendre le sens d’un message. On n’a qu’à penser aux mouvements sociaux qui se sont démultipliés sur les réseaux et tribunes de toutes sortes pour dénoncer le port du masque, pour comprendre à quel point l’éducation populaire est loin d’être facile à faire.