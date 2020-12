André Gagnon avec nous, toujours

Cette semaine, André Gagnon, le très grand compositeur et pianiste, s’en est allé tout doucement, une dernière fois.

À 84 ans de vie pleinement vécue, il nous laisse en héritage des décennies d’une œuvre immense et d’un éclectisme époustouflant.

Aucun genre musical, ou presque, n’aura su lui résister. Même le disco. Qui, parmi les plus de 50 ans, n’aura pas déjà dansé dans les discothèques sur son mégasuccès de 1975, Wow?

En fait, qu’on le réalise ou non, la musique d’André Gagnon est avec nous, en nous, pour toujours.

Laissez-moi vous raconter.

Sa musique nous a bercées

Dans les années 90, ma maman est décédée beaucoup trop jeune d’un cancer.

Ses dernières semaines de vie, nous les avons passées dans un département de soins palliatifs à l’hôpital Royal Victoria.

Sur cet étage où le temps n’avait plus de prise, parmi une formidable équipe multidisciplinaire, une musicologue voyait à offrir aux patients et à leurs familles la présence indispensable de la musique.

Toutes les musiques. Y compris par des musiciens et des musiciennes qui venaient nous visiter, dans les chambres ou dans la grande salle familiale.

Dans le corridor, il y avait des étagères où on pouvait aussi emprunter à volonté des disques et des cassettes. On y trouvait tous les genres musicaux possibles et imaginables.

Un soir, tard, alors que ma maman glissait lentement vers le coma, je lui ai demandé, même si elle ne pouvait plus me répondre, de me guider pour aller choisir une musique qu’elle voudrait entendre pour l’accompagner doucement.

Je me suis ensuite placée devant les étagères du corridor. J’ai fermé les yeux et pointé, au hasard, une cassette. C’était celle de l’album Impressions d’André Gagnon.

Avec nous, jusqu’au bout de la nuit

Je l’ai apportée à la chambre, me suis installée dans mon fauteuil, tout près du lit de ma mère. J’ai fait jouer la cassette. D’un bout à l’autre.

Le temps, d’un trait, s’est suspendu. Un sentiment profond de paix nous berçait. Tout à coup. Enfin. Je voyais ma mère s’apaiser de tout son corps.

Cette cassette Impressions, je l’ai fait jouer tout le temps. Sans arrêt. Jusqu’au dernier départ de ma maman, plusieurs jours plus tard.

Cette musique d’André Gagnon nous imprégnait de partout. Elle apaisait même les membres du personnel et des familles lorsqu’ils passaient discrètement devant la chambre.

Cette musique, elle nous a accompagnées jusqu’au bout de la dernière soirée de ma maman sur cette terre.

Merci, tellement

Bien des années plus tard, dans ma petite épicerie de quartier du Plateau-Mont-Royal, je croise André Gagnon pour la première fois.

Il est tout au fond de l’épicerie en train de se choisir quelque chose, je ne me souviens plus trop quoi.

Je décide de l’approcher. Je lui raconte comment sa musique nous avait enveloppées, ma maman et moi, des jours durant, jusqu’à son décès.

Je l’en remercie, tellement.

Silencieux et attentif, il écoutait mon histoire. Ému, il m’a pris la main. À son tour, il m’a remerciée de la lui avoir confiée. Nos regards disaient tout.

Ce fut la première et la dernière fois où j’ai eu le privilège de le croiser et de le remercier.

Jusqu’à ce jour, l’album Impressions, c’est ma maman.

Je l’écoute rarement, cependant, tellement les émotions qu’il fait remonter sont puissantes.

C’est comme si ma mère était encore à deux pas de moi. Je revois tous les détails de ma maman, de la chambre.

Le pouvoir évocateur de la musique est bien réel.

Une dernière chose

Il y a quatre ans et des poussières, je vivais une épreuve terrible dans ma vie personnelle, comme nous en vivons tous un jour ou l’autre.

Par un après-midi pluvieux où je désespérais, j’ai parlé à ma mère, intérieurement, pour lui demander son aide.

Ce jour-là, je devais aussi appeler une compagnie pour régler un problème technique quelconque. Bien entendu, je savais que j’allais croupir longtemps «en attente» d’un représentant au bout du fil.

J’appelle. Et, inévitablement, on me met en attente. Et là, une musique joue. C’était une des compositions de l’album Impressions d’André Gagnon.

Du haut du ciel, ma maman, je crois bien, venait de trouver le moyen de m’apaiser à son tour...

Merci, André Gagnon. Merci pour tout. Reposez en paix.

Condoléances à tous ses proches.