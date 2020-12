Basketball: cinq recrues à surveiller dans la NBA

Anthony Edwards, des Timberwolves du Minnesota, et LaMelo Ball, des Hornets de Charlotte, font particulièrement jaser, mais de nombreux joueurs pourraient se signaler dès leur première saison dans la NBA, en 2020-2021. En voici cinq:

Obi Toppin

Photo AFP

Même s’il a été sélectionné seulement au huitième rang lors du dernier repêchage par les Knicks de New York, le géant Obi Toppin risque d’avoir un rôle important dans l’équipe dirigée par Tom Thibodeau. Il devrait être utilisé régulièrement, si bien que l’athlète natif de Brooklyn est à considérer pour le titre de recrue de l’année.

Anthony Edwards

Photo AFP

Les Timberwolves ont profité de leur premier choix au total pour accueillir Anthony Edwards dans leurs rangs. Il sera forcément à surveiller. Avec l’Université de la Géorgie en 2019-2020, Edwards a conservé des moyennes de 19,1 points, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives par rencontre.

James Wiseman

Photo AFP

Mesurant 7 pi et 1 po, James Wiseman se fait néanmoins plutôt discret à titre de deuxième choix du récent repêchage. Les Warriors de Golden State seront privés de Klay Thompson lors de la prochaine saison, mais Wiseman pourrait faire des flammèches en compagnie de Stephen Curry.

LaMelo Ball

Photo AFP

On parle de lui depuis déjà des années... LaMelo Ball, qui est le petit frère de Lonzo, a glissé au troisième rang lors de l’encan annuel et c’est avec les Hornets de Charlotte qu’il tentera de briller. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des tonnes de points puisque LaMelo Ball est davantage reconnu pour sa vision du jeu et ses qualités de passeur.

Killian Hayes

Né en Floride, Killian Hayes a toutefois grandi en France, là où son père DeRon a connu une longue carrière comme joueur de basketball. Récemment repêché au septième échelon par les Pistons de Detroit, il est voué à être une future vedette. Du moins, dans le cœur de ses partisans français.

Mention spéciale: Aaron Nesmith

Photo AFP

La recrue Aaron Nesmith n’aura probablement pas un immense impact à sa première saison chez les Celtics de Boston. Par contre, on le sait en mesure de lancer avec efficacité de la ligne des trois points. Une belle carte à jouer pour les Celtics! À propos, la prochaine saison de la NBA doit prendre son envol le 22 décembre.