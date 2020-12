Bye bye Fiat, bonjour Jeep!

Si je vous demandais combien de véhicules Fiat ont été vendus au pays au cours des neuf premiers mois de l’année, auriez-vous une vague idée du nombre?

Alors voilà, Fiat Canada écoulait pour cette période un total de 205 véhicules, dont 43 dans la Belle Province. Et de ce nombre, considérez que la grande majorité constituait des modèles millésimés 2018 ou 2019.

Faut-il être surpris par ces chiffres? Bien sûr que non. D’une part, parce que Fiat est sur le respirateur artificiel depuis déjà quelques années, n’étant d’aucune façon supportée financièrement par son constructeur. Or, ajoutez à cela la chute de popularité des petites voitures, le ralentissement des ventes occasionné par la COVID-19 et le désintérêt des concessionnaires qui n’osent même plus placer des commandes, et vous avez là un scénario catastrophe expliquant les chiffres ci-haut mentionnés.

Ça sent la fin

À la lumière de cette situation, il faut donc s’attendre à ce que Fiat disparaisse prochainement du paysage automobile nord-américain. N’oublions pas non plus que la nouvelle entreprise baptisée Stellantis, qui englobe à la fois les produits de FCA et ceux de PSA (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall) pourrait permettre de vendre chez nous des véhicules provenant dans la famille Peugeot, peut-être mieux adaptés aux besoins des Nord-Américains que ceux de Fiat.

« Il fut une époque où Fiat était intéressant pour nous. Or, pour moi, Fiat est mort depuis déjà quelques années. Je ne place plus de commandes et j’utilise la salle d’exposition dédiée à Fiat pour y exposer des véhicules d’occasion et des camions commerciaux ». Voilà les propos recueillis chez un concessionnaire, qui comme tous ceux qui ont plongé dans l’aventure, avait à l’époque investi d’importantes sommes dans la construction d’une bâtisse Fiat annexée au concessionnaire Chrysler.

Nous apprenions toutefois cette semaine que FCA s’apprête à modifier son approche marketing, demandant aux concessionnaires de transformer leur salle d’exposition Fiat en un espace dédié à la marque Jeep. Une décision on ne peut plus logique, considérant la popularité de ces produits ainsi que l’arrivée future de plusieurs nouveaux modèles. Pensez au futur Grand Cherokee, au Wagoneer/Grand Wagoneer ainsi qu’au Wrangler 4xe à motorisation hybride rechargeable, lesquels voleront certainement la vedette au cours des prochaines années. « Nous avons déjà hâte de pouvoir inaugurer ce nouvel espace consacré à Jeep », nous mentionnait le propriétaire d’une autre concession.

De son côté, FCA Canada ne confirme absolument rien. On se contente d’affirmer que les ventes de produits Fiat se poursuivent et qu’on en assure l’entretien. On affirme également qu’un communiqué concernant la marque sera prochainement partagé aux médias, lequel fera probablement mention des changements mineurs apportés aux modèles 2021. Parce qu’en effet, il est déjà possible de commander une Fiat 500X 2021. Et il en sera sans doute de même pour la 500L et la 124 Spider, même si les unités millésimées 2020 qui ont touché le sol canadien se comptent sur les doigts d’une main...amputée!

Le flair de Christian Meunier

Jadis à la tête de Nissan Canada puis d’Infiniti à l’échelle mondiale, Christian Meunier a cumulé les positions de tête chez Nissan, avant d’effectuer l’an dernier le grand saut du côté de Jeep. Son objectif? Faire rejaillir la marque d’un océan à l’autre en capitalisant sur la force du nom et en surfant sur la vague, alors que les VUS prennent de plus en plus de parts de marché.

Ne soyez donc pas étonnés si les salles d’exposition Fiat cèdent leur espace à Jeep. Une division forte, lucrative et qui, encore une fois, débarquera prochainement avec une panoplie de nouveautés. Attendez-vous d’ailleurs à ce que l’électrification des produits du constructeur FCA passe par la marque Jeep, M. Meunier ayant affirmé en entrevue vouloir faire de Jeep la marque de VUS la plus verte au monde.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Jeep a du pain sur la planche. Parce que pour l’heure, ce ne sont certainement pas les Grand Cherokee Trackhawk et Jeep Wrangler Rubicon 392 qui contribueront à un air plus pur. Cela étant dit, parce que la gamme vieillissante est appelée à être prochainement renouvelée et que l’association avec PSA amène un monde de possibilités, soyez assurés que cette division nous réserve de belles surprises.

En terminant, un concessionnaire avec qui j’ai discuté me faisait mention d’une grave pénurie de Ram Promaster par les temps qui courent. Pour l’acheteur qui choisirait par exemple de passer aujourd’hui une commande, il serait question d’environ 16 mois d’attente, ce qui nous mène en avril 2022. Un non-sens, jusqu’à ce qu’on réalise que le Ram Promaster est en réalité...Fiat Ducato rebaptisé.