Classique de golf Mayakoba : Emiliano Grillo prend les commandes

L'Argentin Emiliano Grillo s’est emparé de la tête à la Classique de golf Mayakoba en jouant une excellente deuxième ronde de 63 (-8), vendredi, à Playa Del Carmen au Mexique.

Deuxième à l’issue de la ronde initiale, Grillo était en grande forme en cette deuxième journée du tournoi de la PGA. Il a calé pas moins de neuf oiselets, dont cinq en première moitié de parcours. Il a commis un seul boguey, au 10e trou.

Cette performance lui a permis de porter son cumulatif à 129 (-13) et de se donner quatre coups d’avance sur ses plus proches rivaux.

Les Américains Tom Hoge et Tony Finau sont à égalité au deuxième rang avec un total de 133 (-9). Hoge a maintenu son rang en jouant 67 (-4) tandis que Finau a grimpé de trois places grâce à une carte de 66 (-5).

Premier après une ronde, l’Écossais Russell Knox a glissé au quatrième échelon, à cinq coups de la tête, après avoir joué 69 (-2) vendredi.

Après avoir connu un bon départ jeudi alors qu’il s’était installé au cinquième rang à deux coups de la tête, le Canadien Michael Gligic a connu une journée plutôt pénible. L’Ontarien a bouclé le parcours avec une marque de 75 (+4), commettant notamment cinq bogueys et un double boguey.

À égalité avec la normale de 142 après 36 trous, Gligic n’est pas en voie de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. Son sort sera connu au terme de la deuxième ronde, qui sera complétée samedi matin.

Corey Conners est le seul Canadien qui soit assuré de passer aux rondes finales. L’Ontarien a grimpé de 38 places grâce à une deuxième ronde de 66 (-5). Il est présentement 18e à huit coups du meneur.

Les Canadiens Roger Sloan et Drew Nesbitt sont 96es à 16 coups de la tête tandis que leur compatriote Adam Hadwin est 109e, à 17 coups du sommet.

Nouvelles meneuses

Du côté de la LPGA, les Américaines Yealimi Noh et Jessica Korda, ainsi que la Suédoise Anna Nordqvist se partagent le premier rang de la Classique Volunteers of America, qui se poursuivait vendredi à The Colony, au Texas.

Noh a réussi la meilleure ronde de la journée alors qu’elle a remis une carte de 66 (-5).

Après deux rondes, les meneuses présentent un cumulatif de 138 (-4) et ont un coup d’avance sur l’Américaine Lindsey Weaver, qui occupe le quatrième rang.

De son côté, l’Anglaise Charley Hull est passée du premier au 14e rang après avoir enregistré une ronde de 74 (+3). Elle accuse quatre coups de retard sur la tête.

Seule Canadienne en action, la jeune golfeuse amateure Tillie Claggett a remis une carte de 87 (+16) vendredi. Elle a conclu l’épreuve au 95e et dernier rang avec un total de 170 (+28).