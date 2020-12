Comment briser ce ménage à trois?

Je sors avec mon chum depuis deux ans et nous avons pris la décision d’emménager ensemble à partir du printemps prochain.

J’ai 30 ans et je vis déjà en appartement. Il en a cinq de plus et vit toujours avec sa mère. Cette cohabitation lui a permis d’amasser un bon magot qu’il souhaite investir dans l’achat d’une maison qui lui permettrait aussi de loger sa mère.

Je ne suis pas en désaccord avec l’idée, d’autant moins que ça me permettrait d’investir le fruit de la vente de mon appartement dans des REER. Ma contribution personnelle consisterait dans l’achat du mobilier et de la nourriture. La proposition me va, sauf sur un plan : le fait que la mère habiterait dans notre sous-sol, et qu’elle viendrait prendre tous ses repas avec nous.

J’ai eu beaucoup de mal à me faire accepter de cette dame au début de notre relation. Je n’ai eu le droit d’aller dormir avec mon chum, chez elle, qu’un an après le début de nos fréquentations. Et quand il venait dormir chez moi, elle pouvait l’appeler vingt fois dans une journée, quand elle ne lui demandait pas de se rendre à toute vitesse chez elle pour régler un problème supposément urgent.

Comme il est incapable de lui refuser quoi que ce soit, il lui obéit au doigt et à l’œil. J’ai bien tenté de lui faire entendre mon point de vue pour qu’il sache qu’une fois dans notre maison, je compte bien tenir la première place dans sa vie. Il me dit oui, mais à le regarder aller présentement, j’émets quelques doutes. Bien que je l’aime profondément et que je sache qu’il est l’homme de ma vie, le commentaire de ma sœur et de son mari, venus manger à la maison la semaine dernière, me fait réfléchir : « Penses-tu qu’un ménage à trois avec une femme aussi possessive qu’elle avec son fils, présente un bel avenir pour toi ? »

Amoureuse inquiète

Méditez bien sûr les paroles de votre sœur et de son mari qui furent certainement témoins de l’ampleur de l’emprise de cette femme sur votre chum, car elles sont annonciatrices d’un problème qui risque de ne jamais se résoudre. Cet homme vous aime certainement, mais sa mère passera toujours avant vous, vu qu’elle occupe la première place depuis aussi longtemps. Comme ce ménage à trois risque de se prolonger tant et aussi longtemps que votre belle-mère vivra, vous sentez-vous capable de tenir le coup ? Là est la grande question !