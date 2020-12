COVID-19: le Canada dépasse le cap des 400 000 infections

Le Canada a franchi vendredi la barre des 400 000 infections liées à la maladie à coronavirus.

En milieu d'après-midi, le pays recensait 402 568 cas (+6301) et 12 496 morts (+89)

L’Ontario a rapporté 1780 nouvelles contaminations et 25 pertes de vie, devant le Québec et ses 1345 cas et 28 morts.

L’Alberta connait une réelle explosion du nombre de cas. Vendredi, la province de l’ouest a ajouté 1828 cas à son bilan, en plus de 15 morts.

En Colombie-Britannique, le nombre de cas a augmenté de 711 et le nombre de mort de 11.

Le Manitoba a comptabilisé pour sa part 320 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que neuf morts, devant la Saskatchewan et ses 283 infections supplémentaires.

Le Yukon (1 cas), Terre-Neuve-et-Labrador (3 cas), le Nouveau-Brunswick (8 cas), le Nunavut (8 cas) et la Nouvelle-Écosse (15 cas) ont aussi mis leurs chiffres à jour vendredi.

La situation au Canada

Québec: 147 877 cas (7183 décès)

Ontario: 123 526 cas (3737 décès)

Alberta: 64 851 cas (590 décès)

Colombie-Britannique: 36 132 cas (492 décès)

Manitoba: 18 069 cas (362 décès)

Saskatchewan: 9527 cas (55 décès)

Nouvelle-Écosse: 1358 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 528 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 340 cas (4 décès)

Nunavut: 206 cas

Île-du-Prince-Édouard: 73 cas

Yukon: 51 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 402 568 cas (12 496 décès)