Cultivez des protéines dans votre cuisine!

Photo courtoisie L’arachide est l’une des plantes les plus protéinées qui soient avec 26 g de protéines pour 100 g. Toutefois, sa culture n’est pas aisée sous un climat nordique comme le nôtre, mais comme son feuillage est comestible et qu’il contient aussi une bonne proportion de protéines, on peut cultiver cette plante à l’intérieur et consommer son feuillage.