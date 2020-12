Des règles différentes pour différents pays

Prenez un ticket ; la file d’attente la plus longue de l’histoire se dessine partout sur la planète en vue de la plus vaste opération de vaccination jamais orchestrée dans l’histoire de l’humanité. Voici comment on s’organise chez nous et ailleurs.

• À lire aussi: Qui seront les premiers vaccinés?

• À lire aussi: Vaccins: les premières doses cette année?

Canada

14 DÉCEMBRE

Fin des préparatifs pour recevoir les premières doses du vaccin de Pfizer , qui nécessitent des congélateurs ultraperformants.

ENTRE LE 10 ET LE 29 DÉCEMBRE

Approbation prévue du vaccin Pfizer BioNtech. L’homologation du vaccin de Moderna devrait suivre de près.

6 millions : Nombre de doses qui arriveront progressivement dès l’approbation et d’ici le mois de mars.

358 millions : Nombre de doses précommandées de sept compagnies.

SEPTEMBRE 2021

La majorité des Canadiens devraient être vaccinés.

Royaume-Uni

LUNDI

Début de la vaccination

AVRIL 2021

Date prévue où tous auront reçu le vaccin.

1250 : Nombre de cliniques désignées

355 millions : Nombre de doses précommandées de sept compagnies

ORDRE DE VACCINATION

D’ici la fin décembre : 70 ans et plus, professionnels de la santé en première ligne et personnel des établissements de soins de longue durée

Début janvier : 65 à 70 ans

Mi-janvier : 50 à 65 ans

Fin janvier : 18 à 50 ans

Russie

SEMAINE PROCHAINE

Début de la vaccination

100 000

Nombre de Russes déjà vaccinés, à commencer par des militaires.

40 000

Nombre de volontaires participant aux essais du vaccin, Sputnik V, produit par la Russie. Le pays a commencé à l’administrer en novembre, sans attendre le résultat de tous les essais cliniques dont les dernières phases ne sont pas encore terminées.

États-Unis

800 MILLIONS

Nombre de doses précommandées de cinq compagnies.

24 H

Délai de vaccination après l’approbation des premiers vaccins.

20 MILLIONS

Nombre de personnes vaccinées dès ce mois-ci.

30 MILLIONS

Nombre de personnes vaccinées par mois par la suite

France

CINQ PHASES DE VACCINATION PRÉVUES