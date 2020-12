Diagnostic de COVID-19 : le tournage du «Bye Bye» interrompu

Le tournage du «Bye Bye 2020» vient d’être interrompu pour quelques jours en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19, ont annoncé Radio-Canada et le producteur A Média, vendredi après-midi.

Dans un communiqué, le diffuseur public assure que «le protocole prévu par CBC / Radio-Canada a immédiatement été suivi», et que la présentation de l’émission, le soir du 31 décembre, n’est pas compromise, car la production est déjà très avancée.

Comédien invité

Radio-Canada explique que la personne atteinte a mis les pieds dans ses studios pour la dernière fois le 2 décembre. Il s’agit d’un comédien invité, qui n’avait pas encore été annoncé.

Le noyau dur d’acteurs du «Bye Bye», cette année, compte Guylaine Tremblay, Claude Legault, Mehdi Bousaidan, François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse. La revue de l’année est réalisée, pour une cinquième année consécutive, par Simon Olivier Fecteau, et produite par Guillaume Lespérance de A Média.

Conformément à sa politique en pareilles circonstances, Radio-Canada ne dévoilera pas l’identité de la personne touchée par la COVID, ni aucun autre détail concernant la situation, «dans le but de respecter la protection de sa vie privée».

«Nous pouvons confirmer qu’elle [la personne] n’a eu aucun contact étroit et prolongé avec toutes autres personnes et conséquemment, aucune personne n’a été mise en isolement. Nous confirmons également que toutes les précautions appropriées ont été prises pour protéger les employés de Radio-Canada et de la production», mentionne-t-on.

On indique que, par souci de préserver la santé et le bien-être de tous, cette personne ne retournera pas dans les locaux de Radio-Canada avant d’y avoir été autorisée par la Santé publique et d’avoir respecté toute période de quarantaine recommandée.

Pour le reste, comme le veut la tradition, Radio-Canada se fait un devoir de maintenir tout mystère entourant le contenu du «Bye Bye», jusqu’au grand soir du 31 décembre. On promet que tous les défis liés à la production dans le respect des mesures sanitaires seront exposés dans l’émission spéciale «Les coulisses du Bye Bye 2020», qui suivra le «Bye Bye» dans la grille horaire.

Le 19 novembre dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, conseillait aux Québécois de demeurer à la maison le soir du 31 décembre. «On regarde le "Bye Bye"», avait-il sagement lancé.