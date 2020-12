Duo père-fille pour Marc et Stella Dupré

Marc Dupré et sa fille Stella lancent aujourd’hui Noël ensemble, une première chanson de Noël originale interprétée en duo.

Ce qui devait initialement n’être qu’un projet intime, destiné uniquement aux oreilles de la famille Dupré, a rapidement pris de l’ampleur en cours de route.

« On voulait enregistrer un cover pour envoyer à nos proches. Mais on ne trouvait pas de chanson qui cadrait bien avec le temps des Fêtes particulier qu’on s’apprête à vivre. Et quand on a terminé Noël ensemble, on s’est dit qu’on ne pouvait pas garder ça juste pour nous », explique le chanteur.

Habitué aux « grosses tounes », Marc Dupré explique avoir délibérément cherché la simplicité pour mettre en musique la pièce signée de la plume d’Amélie Larocque.

« L’important pour moi, c’était de mettre le texte de l’avant. On a besoin d’entendre des chansons qui nous parlent d’espoir en ce moment », indique le chanteur.